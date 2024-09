Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Dalmine indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 15,2°C e i 19,7°C, mentre l’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo punte del 99% durante la notte e la mattina. La direzione del vento sarà prevalentemente da sud-est, con velocità che varieranno tra i 1,1 km/h e i 8,3 km/h.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, si registrerà pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,1°C, con una percezione leggermente più alta di 16,4°C. La velocità del vento sarà molto contenuta, attorno ai 1,7 km/h, e l’umidità si manterrà al 99%. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 2.9 mm.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, continuando a presentare pioggia leggera. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,7°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 92%. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 5,3 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento parziale, con una transizione verso un cielo più coperto. Le temperature massime raggiungeranno i 19,7°C alle 15:00, mentre le precipitazioni si ridurranno a una probabilità del 58%. Le nubi sparse inizieranno a farsi notare, con una diminuzione dell’umidità al 84%. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 9,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ritorno delle piogge leggere. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 31%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi con un’intensità di 0.44 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno moderate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.1° perc. +16.4° 2.9 mm 1.7 SO max 2.6 Libeccio 99 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +16.1° perc. +16.3° 0.14 mm 1.5 O max 3.1 Ponente 98 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.34 mm 1.7 ESE max 2.8 Scirocco 99 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.47 mm 2.7 E max 4.8 Levante 98 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +17.7° perc. +17.9° 0.14 mm 5.3 NE max 8.7 Grecale 92 % 1008 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +20° prob. 58 % 6.8 NNE max 9.4 Grecale 84 % 1006 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° prob. 54 % 8.3 NNE max 7.5 Grecale 83 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.6° 0.16 mm 7.5 ENE max 9.7 Grecale 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.