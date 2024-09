Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Dalmine di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà nuovamente nuvoloso. Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo però il cielo coperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà del 77%, e l’umidità si manterrà attorno al 78%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa entro l’01:00. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 15,3°C.

Nella mattina, le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 21,8°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 29% e il 46%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra i 1,4 km/h e i 5,7 km/h, provenienti principalmente da Sud e Sud-Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,7°C alle 16:00. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi al 100%, e non si prevedono precipitazioni. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno da 2 km/h a 6,9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,6°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà stabile, mantenendosi intorno al 97%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con intensità che non supererà i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Si prevede un inizio di settimana con condizioni simili, caratterizzate da cieli nuvolosi e temperature moderate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 6.9 NNE max 6.1 Grecale 78 % 1021 hPa 3 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° Assenti 5 NNE max 4.4 Grecale 79 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° Assenti 4.4 NNE max 4 Grecale 80 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 4.6 SSO max 2.7 Libeccio 63 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 5.1 S max 4 Ostro 54 % 1018 hPa 15 cielo coperto +21.5° perc. +21.2° Assenti 4.9 S max 3.6 Ostro 56 % 1016 hPa 18 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 2.2 NE max 3.3 Grecale 72 % 1017 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 5.8 NNE max 5.7 Grecale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:13

