Previsioni Meteo Foggia: il bollettino per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Foggia di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più consistenti, portando a un cielo prevalentemente coperto. La sera offrirà un miglioramento, con schiarite che riporteranno il cielo a condizioni più serene.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Foggia avrà un cielo con poche nuvole e una temperatura di 21,4°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 69%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la mattina si presenterà con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C alle 07:00, e un aumento della velocità del vento fino a 10,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una temperatura massima di circa 27,8°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 44,4 km/h. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa, ma la copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che scenderà fino al 30%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un cielo sereno intorno alle 19:00, con temperature che scenderanno a 20,5°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo una sensazione di freschezza. Le temperature notturne si attesteranno attorno ai 18°C, con una leggera copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni meteo per Foggia nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Domenica si prevede un cielo sereno, mentre lunedì potrebbe esserci un ritorno di nubi sparse. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo per i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 4.9 S max 7.5 Ostro 72 % 1010 hPa 4 nubi sparse +20.1° perc. +20.2° Assenti 6.1 S max 9.4 Ostro 75 % 1010 hPa 7 cielo sereno +24.1° perc. +24° Assenti 10.5 SO max 20.5 Libeccio 57 % 1010 hPa 10 nubi sparse +27.9° perc. +28.2° Assenti 20.4 SO max 31.3 Libeccio 49 % 1010 hPa 13 cielo coperto +27.8° perc. +27.7° prob. 9 % 32 OSO max 44.4 Libeccio 43 % 1010 hPa 16 cielo coperto +24.2° perc. +23.6° prob. 12 % 31.2 OSO max 40.8 Libeccio 35 % 1011 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +19.7° Assenti 24 OSO max 43.8 Libeccio 44 % 1013 hPa 22 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 19.4 OSO max 31.1 Libeccio 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:39

