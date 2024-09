Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giarre di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio, portando a un cielo parzialmente nuvoloso, mentre in serata si registreranno anche delle leggere piogge. Le temperature si attesteranno tra i 19,6°C e i 24,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, Giarre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità attorno al 55%. I venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di circa 11,1 km/h, rendendo la notte fresca e piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno fino a 24,1°C. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare leggermente, raggiungendo il 18%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un clima gradevole e ventilato.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà a circa il 72%. Le temperature cominceranno a scendere, attestandosi intorno ai 21,5°C. La brezza leggera si farà sentire, con raffiche che potranno raggiungere i 17,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative fino a questo momento.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che toccherà il 79%. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 19,2°C. Verso le ore 23:00, si prevede un leggero aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera che potrebbe portare a 0,1 mm di accumulo. L’umidità si manterrà attorno al 63%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge leggere e un aumento della copertura nuvolosa. Domani, si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani si prevede un miglioramento temporaneo, con cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 11.6 NO max 18.5 Maestrale 56 % 1012 hPa 4 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 12.2 NO max 17.2 Maestrale 57 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° prob. 29 % 5 NO max 9.4 Maestrale 46 % 1012 hPa 10 cielo sereno +23.6° perc. +23.2° prob. 21 % 9.6 ESE max 13.4 Scirocco 45 % 1013 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +23.8° prob. 20 % 10 E max 10.7 Levante 43 % 1012 hPa 16 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° prob. 27 % 12.5 N max 13 Tramontana 53 % 1013 hPa 19 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° prob. 1 % 16.8 NNO max 24.7 Maestrale 64 % 1014 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° prob. 1 % 10.2 ONO max 15.9 Maestrale 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:04

