Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Gravina di Catania di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,2°C delle prime ore e i 24,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 29,3 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo il cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 22,2°C entro le 9:00. La ventilazione si manterrà costante, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 24,2°C alle 12:00, con una leggera variazione verso il tardo pomeriggio, quando si registreranno poche nuvole e una diminuzione della temperatura a 21,3°C alle 17:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 15%.

Con l’arrivo della sera, la situazione cambierà leggermente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di circa 19°C alle 20:00. La ventilazione si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una probabilità di pioggia molto bassa. La settimana si prospetta quindi favorevole, con cieli sereni e temperature in linea con la stagione.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Gravina di Catania

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +17.9° Assenti 18.5 O max 29 Ponente 51 % 1013 hPa 4 cielo sereno +17.4° perc. +16.5° Assenti 17 O max 24.8 Ponente 52 % 1012 hPa 7 cielo sereno +19.9° perc. +19.2° prob. 13 % 19.5 O max 24.4 Ponente 45 % 1013 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.5° prob. 5 % 16.3 O max 22.9 Ponente 34 % 1013 hPa 13 cielo sereno +24.1° perc. +23.4° prob. 11 % 10 NNO max 18.6 Maestrale 35 % 1012 hPa 16 poche nuvole +22.4° perc. +21.9° prob. 15 % 9 NNE max 14.3 Grecale 44 % 1012 hPa 19 nubi sparse +20° perc. +19.5° prob. 4 % 8 NNO max 12.1 Maestrale 56 % 1014 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° prob. 4 % 8.6 O max 18 Ponente 56 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:04

