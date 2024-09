Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 18 Settembre a Lucera si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo subirà un cambiamento, portando a un aumento della temperatura e a un graduale diradamento delle nuvole.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse che accompagneranno l’innalzamento delle temperature fino a raggiungere i 23,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 13 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 48% e il 76%. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 23%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 22,8°C a 18°C entro le ore serali. La pioggia si presenterà in forma di pioviggine, con accumuli che potranno raggiungere i 0,72 mm. Il vento si farà più intenso, con velocità che potranno arrivare fino a 24 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, mentre la probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza ulteriori precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si preannunciano giorni soleggiati, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Pertanto, sarà consigliabile approfittare di queste giornate per attività all’aperto, dopo un Mercoledì caratterizzato da piogge leggere e temperature più fresche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 65 % 9.1 NO max 17.1 Maestrale 86 % 1014 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 35 % 5.4 NO max 8.6 Maestrale 85 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° prob. 27 % 1.3 NNO max 6.8 Maestrale 83 % 1014 hPa 9 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° prob. 11 % 6.1 N max 6.8 Tramontana 60 % 1015 hPa 12 nubi sparse +23.5° perc. +23.2° prob. 23 % 13 NNE max 12.8 Grecale 48 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +20.4° perc. +20.2° 0.4 mm 18.3 N max 18.3 Tramontana 64 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +18° perc. +17.8° 0.1 mm 13 NNO max 24 Maestrale 75 % 1015 hPa 21 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 35 % 7.1 N max 15.6 Tramontana 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.