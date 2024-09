Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e nuvoloso, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da nord e nord-ovest, contribuendo a un clima complessivamente mite.

Nella notte, le condizioni saranno favorevoli, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale di 30%. La brezza leggera, con velocità di 6,1 km/h, garantirà un’atmosfera tranquilla. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 48% intorno a mezzogiorno. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra 4,2 km/h e 13 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 52%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle previsioni del tempo. Il cielo diventerà nuvoloso e si prevedono piogge leggere, con accumuli di circa 0,25 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità di circa 12,6 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando al 62%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che tornerà sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 6%, e l’umidità si manterrà attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucera indicano un inizio di giornata piacevole, seguito da un pomeriggio con piogge leggere e un successivo ritorno al sereno in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le piogge previste nel pomeriggio di Venerdì saranno un’eccezione in un contesto climatico generalmente favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° prob. 14 % 4.5 NO max 8.7 Maestrale 84 % 1015 hPa 4 cielo sereno +15.1° perc. +14.9° prob. 6 % 5.3 NO max 9.1 Maestrale 85 % 1016 hPa 7 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° prob. 2 % 6.8 NNO max 10.8 Maestrale 71 % 1017 hPa 10 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° prob. 7 % 12 N max 10.1 Tramontana 58 % 1017 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° prob. 13 % 13 NNE max 10.2 Grecale 53 % 1017 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +21° prob. 29 % 9.2 NNE max 9.9 Grecale 63 % 1017 hPa 19 cielo sereno +18.4° perc. +18.4° Assenti 1.7 NO max 2.9 Maestrale 79 % 1019 hPa 22 cielo sereno +17.5° perc. +17.5° prob. 2 % 4.6 NO max 5.8 Maestrale 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:54

