Previsioni Meteo Lucera: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Giovedì 12 Settembre a Lucera si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante le ore diurne. Le previsioni meteo indicano un cambiamento nel corso della giornata, con l’arrivo di nubi sparse nel pomeriggio e un progressivo aumento della copertura nuvolosa verso la sera. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 27°C durante il giorno, mentre la velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 32 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La brezza vivace proveniente da sud contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1008 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 25°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 59%, e il vento continuerà a soffiare fresco, con intensità che potrà raggiungere i 32 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 63%. La velocità del vento si ridurrà, ma le raffiche potranno ancora raggiungere i 20 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, ma rimarrà comunque contenuta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lucera indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno al sereno previsto per il fine settimana. Tuttavia, è importante monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare. La giornata di Giovedì 12 Settembre si presenterà quindi come un’opportunità per godere di un clima piacevole, prima dell’arrivo di un fine settimana più stabile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.1° perc. +20.1° Assenti 10.1 SSO max 25.7 Libeccio 74 % 1008 hPa 4 cielo sereno +19.4° perc. +19.4° Assenti 13 SSO max 32.3 Libeccio 76 % 1008 hPa 7 cielo sereno +23° perc. +22.9° Assenti 21.8 SSO max 36.4 Libeccio 58 % 1008 hPa 10 cielo sereno +27.1° perc. +27.1° Assenti 29.7 SO max 38 Libeccio 42 % 1008 hPa 13 cielo sereno +27.9° perc. +27.3° Assenti 32.5 SO max 41.8 Libeccio 36 % 1007 hPa 16 nubi sparse +23.9° perc. +23.8° prob. 3 % 27 SO max 40.8 Libeccio 53 % 1007 hPa 19 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° prob. 3 % 20.3 SO max 40.9 Libeccio 60 % 1007 hPa 22 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° prob. 16 % 16.1 S max 37.3 Ostro 63 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.