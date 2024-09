Previsioni Meteo Manfredonia: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Manfredonia indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento della situazione, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nella mattina, il meteo si stabilizzerà ulteriormente, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 27°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 29,3 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 40%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che si attesteranno attorno ai 28°C. La brezza tesa continuerà a soffiare da ovest-sudovest, contribuendo a mantenere un clima piacevole. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. La velocità del vento si ridurrà, ma continuerà a mantenere una certa vivacità, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per chi desidera godere delle bellezze del territorio. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, poiché nei giorni successivi potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 12 % 8 SSO max 13.3 Libeccio 78 % 1011 hPa 4 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° prob. 14 % 11.4 SO max 21.2 Libeccio 80 % 1011 hPa 7 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 14.6 SO max 28.8 Libeccio 69 % 1012 hPa 10 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 16.6 SO max 22.5 Libeccio 52 % 1013 hPa 13 cielo sereno +28.1° perc. +27.7° Assenti 24 OSO max 29.3 Libeccio 39 % 1012 hPa 16 cielo sereno +25.8° perc. +25.6° Assenti 22.6 OSO max 34 Libeccio 44 % 1012 hPa 19 cielo sereno +21.9° perc. +21.8° prob. 4 % 15.1 OSO max 24.7 Libeccio 62 % 1014 hPa 22 poche nuvole +20.6° perc. +20.6° Assenti 13.7 OSO max 21 Libeccio 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:45

