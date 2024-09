Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Manfredonia si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16°C e i 21°C, mentre i venti soffieranno moderati da nord-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 33,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che varieranno da un minimo di 16°C a un massimo di 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti si manterranno tesi, con velocità che raggiungeranno i 19,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle condizioni di cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 21,3°C intorno alle 13:00. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una velocità media di circa 17,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo una giornata luminosa e soleggiata. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 39% nel tardo mattino.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando da un cielo sereno a poche nuvole. I venti si attenueranno, con velocità che scenderanno a 10,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 53%.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà leggermente, con l’innalzamento della copertura nuvolosa fino a nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 16°C, mentre i venti continueranno a soffiare da nord-ovest, con una velocità di circa 11 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 72%, creando un’atmosfera più fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Manfredonia indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli e un clima complessivamente stabile. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.5° perc. +15.7° Assenti 19.4 NNO max 31.6 Maestrale 59 % 1023 hPa 3 poche nuvole +16.1° perc. +15.5° Assenti 15.1 NO max 29.8 Maestrale 68 % 1021 hPa 6 poche nuvole +16.2° perc. +15.4° Assenti 18 NO max 33.3 Maestrale 57 % 1022 hPa 9 cielo sereno +19.5° perc. +18.7° Assenti 23.7 NNO max 30.3 Maestrale 43 % 1022 hPa 12 cielo sereno +21.2° perc. +20.4° Assenti 17.2 NO max 20.7 Maestrale 39 % 1020 hPa 15 cielo sereno +20.3° perc. +19.6° Assenti 15.3 NO max 20.8 Maestrale 48 % 1020 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +16.7° Assenti 11.3 NO max 20 Maestrale 65 % 1020 hPa 21 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 10.1 NO max 17.8 Maestrale 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:35

