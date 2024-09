Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Milazzo per Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente instabile, con una significativa presenza di piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori moderati, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche.

Durante la notte, le nubi sparse si alterneranno a brevi momenti di pioggia leggera. La temperatura si attesterà intorno ai 21,8°C, con una percezione leggermente inferiore a 21,5°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 28,4 km/h da Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 32,5 km/h. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 35%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle piogge, che si presenteranno inizialmente come leggera pioviggine. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 22,6°C, mentre la percezione termica sarà di 22,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un’umidità che si aggirerà attorno al 52%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendosi sui 24,5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un’intensificazione delle piogge, che diventeranno moderate. La temperatura massima si attesterà intorno ai 23,1°C, con una percezione di 22,9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che raggiungerà il 99%. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 1,2 mm. Anche la velocità del vento si manterrà sostenuta, con punte di 30 km/h.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, mantenendo un’intensità leggera. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 21,9°C, con una percezione di 21,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si attesterà al 100%. Le condizioni di vento si manterranno moderate, con velocità che varieranno tra i 17 km/h e i 21,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni evidenziano un clima instabile, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento solo a partire da Martedì, quando le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi, portando a cieli più sereni e temperature più elevate. Pertanto, è consigliabile prepararsi per una giornata di pioggia e mantenere un occhio attento sugli aggiornamenti meteo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.6° perc. +21.3° 0.19 mm 24.5 ONO max 29 Maestrale 57 % 1014 hPa 4 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° prob. 43 % 19.3 ONO max 25.8 Maestrale 51 % 1014 hPa 7 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° prob. 8 % 24.5 ONO max 27.3 Maestrale 52 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +22.1° perc. +22° 0.36 mm 29.9 ONO max 29.4 Maestrale 63 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +21.6° perc. +21.5° 0.77 mm 14.3 O max 22.3 Ponente 64 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +22.9° perc. +22.7° 0.21 mm 25 ONO max 30.7 Maestrale 58 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +21.9° perc. +21.8° 0.39 mm 21.7 ONO max 25 Maestrale 66 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +22° perc. +22° 0.49 mm 16 ONO max 19.3 Maestrale 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.