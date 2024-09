Previsioni Meteo Milazzo: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo di Domenica 29 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni. Durante la notte, la pioggia leggera si farà sentire, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,6°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno, portando a un mattino soleggiato e fresco.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con piogge leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 22,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 30,2 km/h. La mattina si aprirà con cieli sereni e una temperatura che scenderà leggermente a 22°C. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, portandosi al 9%, mentre il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità di circa 33,2 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino all’86%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 23°C, ma il vento rimarrà presente, con intensità che si attesterà intorno ai 30,9 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con umidità che si manterrà attorno al 56%.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,9°C. La copertura nuvolosa scenderà nuovamente al 9%, e il vento si calmerà, con velocità che varierà tra i 20 km/h e i 23 km/h. Questo permetterà di godere di una serata piacevole, ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22.7° perc. +22.7° 0.18 mm 24.9 NO max 30.2 Maestrale 65 % 1017 hPa 4 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° prob. 4 % 28.4 NO max 35.4 Maestrale 57 % 1017 hPa 7 cielo sereno +22° perc. +21.8° Assenti 33.2 NO max 38.3 Maestrale 60 % 1019 hPa 10 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 34.5 ONO max 39 Maestrale 59 % 1019 hPa 13 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 35.4 ONO max 38.8 Maestrale 64 % 1019 hPa 16 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 29.7 NO max 31.6 Maestrale 59 % 1019 hPa 19 cielo sereno +21.9° perc. +21.8° Assenti 23.1 NO max 26 Maestrale 61 % 1020 hPa 22 poche nuvole +21.8° perc. +21.7° Assenti 21.3 NO max 24.1 Maestrale 61 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.