Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Novara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno la notte e una copertura nuvolosa persistente durante il giorno. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco che raggiungerà i 20°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente da nord-est, con intensità variabile, e l’umidità si attesterà su livelli elevati.

Durante la notte, Novara sperimenterà piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 16,7°C, con una percezione leggermente più alta. La velocità del vento sarà di circa 5,3 km/h, proveniente da nord, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 91%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 0,61 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità variabile. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 12 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, con valori che si aggireranno attorno all’80%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma non sarà da escludere qualche sporadico rovescio. La ventilazione si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 16 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature scenderanno fino a 12°C. Il vento si farà più leggero, con velocità che si aggireranno intorno ai 6 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di pioggia sarà in calo, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge e nuvole, si prevede un ritorno del sole e temperature più elevate. Domani e dopodomani, le condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi, con cieli sereni e temperature in aumento, favorendo attività all’aperto e una sensazione di benessere.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.61 mm 5.3 N max 8.1 Tramontana 91 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.54 mm 6.5 N max 11.7 Tramontana 92 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +14.3° perc. +14° 0.23 mm 11.6 NNE max 28.2 Grecale 86 % 1004 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° prob. 41 % 13.1 NNE max 28.8 Grecale 64 % 1004 hPa 12 cielo coperto +20° perc. +19.3° prob. 33 % 10.6 NE max 15.5 Grecale 45 % 1003 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +18.9° prob. 4 % 9.9 E max 16.1 Levante 51 % 1003 hPa 18 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° prob. 3 % 10 ESE max 15.6 Scirocco 80 % 1005 hPa 21 nubi sparse +12.6° perc. +12° prob. 20 % 8.5 ENE max 16.2 Grecale 78 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.