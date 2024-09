Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Novara si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà alta, e la velocità del vento varierà tra i 4,8 km/h e i 18,1 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Est. Con l’arrivo della mattina, le piogge continueranno, ma si prevede un graduale diradamento delle nubi.

Nel dettaglio, durante la notte, Novara sperimenterà piogge che varieranno da leggere a moderate, con un’intensità che raggiungerà i 2,88 mm. Le temperature percepite si manterranno tra i 13°C e i 14,9°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 93%. Con l’arrivo dell’alba, le condizioni non miglioreranno immediatamente, e la mattina continuerà a essere caratterizzata da piogge, con temperature che scenderanno leggermente fino a 12,5°C. Tuttavia, già dalle ore 13:00, si assisterà a un netto miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 18,7°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 3%. Le temperature continueranno a salire, stabilizzandosi attorno ai 18°C. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 5 km/h e i 7,9 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 55%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 12,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, permettendo di trascorrere una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara indicano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche dopo una notte piovosa. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Si consiglia di approfittare del bel tempo previsto per le attività all’aperto, poiché il clima favorevole continuerà anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +14.5° perc. +14.4° 1.25 mm 4.8 NE max 10 Grecale 94 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +13.4° perc. +13.2° 1.65 mm 10.5 N max 21.1 Tramontana 92 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +12.5° perc. +12° 0.71 mm 15.8 NE max 39.1 Grecale 86 % 1009 hPa 10 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° prob. 52 % 8.4 NE max 13.5 Grecale 69 % 1012 hPa 13 cielo sereno +18.4° perc. +17.7° prob. 2 % 7.7 OSO max 10 Libeccio 54 % 1012 hPa 16 cielo sereno +18.1° perc. +17.6° prob. 6 % 5.7 SO max 9.1 Libeccio 62 % 1012 hPa 19 cielo sereno +14.4° perc. +13.8° prob. 3 % 6.7 NNO max 12.7 Maestrale 72 % 1015 hPa 22 nubi sparse +11.7° perc. +10.5° prob. 6 % 11.6 N max 28.3 Tramontana 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.