Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Novara indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 20,8°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 9,5°C durante la notte. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale che non supererà il 61% nelle ore serali. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 4,9 km/h e i 11,9 km/h, provenienti principalmente da nord e nord-est.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno serene, con una temperatura che scenderà fino a 9,5°C. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa. Non si registreranno precipitazioni, e il vento sarà leggero, con velocità di circa 8,5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un rapido aumento della temperatura che raggiungerà i 19°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si ridurrà ulteriormente, scendendo fino al 35%. I venti si faranno più deboli, con intensità che varieranno tra i 1,6 km/h e i 4,3 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con il cielo ancora sereno e una temperatura massima di 20,8°C. L’umidità si attesterà intorno al 31%, mentre il vento aumenterà leggermente in intensità, raggiungendo i 10,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi sopra i 1010 hPa.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 61%. La temperatura scenderà a 11,7°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 61%. I venti si manterranno moderati, con velocità che potranno arrivare fino a 12,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara indicano una giornata di Venerdì 13 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma le condizioni generali rimarranno favorevoli, con cieli prevalentemente sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo per godere di una giornata all’insegna del sole e del relax.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.2° perc. +8.1° Assenti 7.7 N max 11.9 Tramontana 65 % 1008 hPa 5 cielo sereno +8.4° perc. +7.8° Assenti 5.5 NNO max 7.6 Maestrale 63 % 1009 hPa 8 cielo sereno +13.2° perc. +11.9° Assenti 4.6 NNO max 8.5 Maestrale 52 % 1010 hPa 11 cielo sereno +19° perc. +17.8° Assenti 1.6 N max 19.4 Tramontana 35 % 1010 hPa 14 cielo sereno +20.8° perc. +19.8° Assenti 6.8 N max 21.2 Tramontana 31 % 1010 hPa 17 poche nuvole +16.5° perc. +15.4° Assenti 11.9 NE max 25.4 Grecale 43 % 1012 hPa 20 nubi sparse +12.5° perc. +11.2° Assenti 11.2 NNO max 24.6 Maestrale 51 % 1015 hPa 23 nubi sparse +10.6° perc. +9.1° Assenti 11.8 NO max 26.1 Maestrale 52 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:35

