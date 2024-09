Previsioni Meteo Pescara: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 20°C. La presenza di nuvolosità e le precipitazioni influenzeranno notevolmente l’umidità, che si attesterà su valori elevati, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 19,4°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 8,7 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, e si registreranno leggere precipitazioni.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 18,6°C e i 20,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 65-90%, e il vento si farà sentire con intensità crescente, raggiungendo punte di 26,6 km/h. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,35 mm.

Il pomeriggio non porterà miglioramenti significativi, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a toccare i 16,5°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 94%, e le raffiche di vento si intensificheranno, con punte di 38,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’81%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare a 0,76 mm.

In sera, le condizioni meteo non miglioreranno, con pioggia moderata prevista. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C, mentre la copertura nuvolosa sarà pressoché totale. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 32,1 km/h, e l’umidità si manterrà alta, superando l’80%. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno arrivare a 2,55 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pescara nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Sabato si prevede una diminuzione delle piogge, ma le temperature rimarranno fresche. Domenica, invece, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.36 mm 6.2 SO max 8.7 Libeccio 80 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +18.7° perc. +18.8° 0.83 mm 12.4 NO max 14.9 Maestrale 86 % 1002 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° prob. 80 % 20.4 NO max 23.9 Maestrale 77 % 1004 hPa 9 pioggia leggera +20.2° perc. +20° 0.22 mm 26.6 N max 20.2 Tramontana 67 % 1005 hPa 12 pioggia leggera +19.6° perc. +19.4° 0.35 mm 25.3 N max 22 Tramontana 67 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +17.5° perc. +17.3° 0.55 mm 31.9 NNO max 35.6 Maestrale 75 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.34 mm 30.5 NO max 39.1 Maestrale 80 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +15.4° perc. +15.1° 0.93 mm 29.7 NO max 38.8 Maestrale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:11

