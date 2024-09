Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Pescara per Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera possibilità di pioggia nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 16,9°C e i 21,8°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 27,1 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a un senso di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con valori che non supereranno il 21%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 21,6°C intorno alle 11:00. Anche in questa fase, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 42%, e il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 13,7 km/h.

Nel pomeriggio, si registrerà un lieve miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 21,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa scenderà al 70%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con assenza di precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 9,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 20:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, con un’umidità che salirà fino al 64%. Le precipitazioni saranno leggere, con valori di pioggia che si aggireranno intorno a 0,15 mm. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 50% e il 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pescara nei prossimi giorni indicano un andamento variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, è probabile che le temperature rimangano stabili e che l’umidità continui a influenzare la percezione del caldo. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali piogge previste per la sera di Domenica, mentre nei giorni successivi si potrebbe assistere a un graduale miglioramento delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.6° perc. +16.7° prob. 6 % 16.7 ONO max 26 Maestrale 49 % 1014 hPa 3 cielo coperto +17.6° perc. +16.7° prob. 21 % 15 ONO max 22.1 Maestrale 49 % 1014 hPa 6 cielo coperto +17.7° perc. +16.6° prob. 14 % 11.9 SO max 14.4 Libeccio 43 % 1013 hPa 9 cielo coperto +20.9° perc. +20.1° prob. 3 % 6.9 N max 8.4 Tramontana 39 % 1013 hPa 12 cielo coperto +21.4° perc. +20.7° Assenti 13.7 N max 12.5 Tramontana 44 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 7.2 NE max 6.7 Grecale 44 % 1012 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.6° Assenti 9.5 NNE max 11.1 Grecale 55 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +19.3° perc. +19° 0.11 mm 9.4 E max 10.2 Levante 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:08

