Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento graduale delle temperature, che raggiungeranno un picco di circa 26°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 40% e il 58%. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, garantendo così un mercoledì ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà stabile, con un cielo completamente sereno e una temperatura che scenderà leggermente fino a 21,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 58%, con una pressione atmosferica di 1007 hPa.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,9°C entro le 8:00. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud e Sud Ovest, con velocità che varieranno tra i 3,6 km/h e i 15,8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi intorno al 40%.

Il pomeriggio si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature che toccheranno i 26,3°C intorno alle 12:00. La brezza si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità rimarrà su livelli accettabili, attorno al 46%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 22°C. Il cielo continuerà a essere sereno, e i venti si faranno più leggeri, mantenendo un clima piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli fastidiosi.

In conclusione, le previsioni meteo per Pescara indicano una giornata di Mercoledì 11 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, rendendo possibile godere di un clima ideale per attività all’aperto. La stabilità atmosferica continuerà a caratterizzare il meteo della zona, promettendo un inizio di autunno piacevole e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 4.7 SO max 7.6 Libeccio 54 % 1010 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 12.1 SO max 13.1 Libeccio 57 % 1009 hPa 6 cielo sereno +21.8° perc. +21.3° Assenti 9.7 SO max 11.3 Libeccio 50 % 1009 hPa 9 cielo sereno +25.6° perc. +25.3° Assenti 5.7 ENE max 5.1 Grecale 40 % 1010 hPa 12 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 17.2 ENE max 13.4 Grecale 44 % 1009 hPa 15 cielo sereno +25.5° perc. +25.3° Assenti 19.1 ESE max 19.2 Scirocco 49 % 1008 hPa 18 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° prob. 1 % 11 ESE max 14 Scirocco 54 % 1008 hPa 21 cielo sereno +22.5° perc. +22.3° Assenti 8.2 S max 9.6 Ostro 57 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:15

