Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,5 km/h, proveniente da Ovest. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, anzi, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con forti piogge che porteranno a un aumento della temperatura fino a 18,1°C.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo segnalano un’ulteriore intensificazione della pioggia, che si presenterà sotto forma di forti rovesci. La temperatura percepita potrà arrivare a 18,3°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 24,3 km/h e i 33,2 km/h, con raffiche che potranno superare i 32 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 89%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la pioggia che diventerà più leggera, ma le precipitazioni continueranno a manifestarsi. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,2°C, con venti che si attenueranno leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 20 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma l’intensità della pioggia diminuirà, portando a una situazione più gestibile.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano che le piogge continueranno, sebbene con intensità ridotta. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,6°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 18 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e l’umidità continuerà a essere elevata.

In conclusione, Mercoledì 18 Settembre a Pescara si presenterà come una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero portare a un clima più stabile e soleggiato. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.8° perc. +16.8° 0.88 mm 19.5 O max 26.9 Ponente 90 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +16.9° perc. +16.9° 0.37 mm 14.2 ONO max 19.9 Maestrale 84 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +17.2° perc. +17.3° 2.51 mm 7.1 N max 19.1 Tramontana 90 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +18.1° perc. +18.3° 2.2 mm 24.3 NNO max 32.5 Maestrale 89 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +17.8° perc. +18° 1.33 mm 23.7 N max 29.1 Tramontana 90 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.39 mm 17.4 NNO max 22.6 Maestrale 87 % 1016 hPa 18 pioggia moderata +17.4° perc. +17.6° 1.1 mm 15.9 NO max 22.5 Maestrale 90 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +17.6° perc. +17.6° 0.33 mm 22.3 NO max 32.4 Maestrale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:02

