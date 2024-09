Previsioni Meteo Pisticci: tutti i dettagli per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Pisticci per Lunedì 2 Settembre

Le condizioni meteo a Pisticci per Lunedì 2 Settembre saranno caratterizzate da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con picchi fino al 100% durante la notte e le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +22°C e i +33,5°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto a quella effettiva, ma comunque piacevole. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest a Sud Est, con intensità variabile da brezza leggera a moderata. Non sono previste precipitazioni significative, con umidità che si attesterà intorno al 40-55% e pressione atmosferica stabile attorno ai 1012-1014hPa.

Nella mattinata, le nubi sparse lasceranno gradualmente spazio a un cielo coperto, con temperature in aumento fino a superare i +30°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno elevate, ma con una leggera diminuzione rispetto alle ore centrali della giornata. Il vento aumenterà leggermente di intensità, ma non sono previste raffiche significative. Verso sera, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pisticci, si prevede un mantenimento delle condizioni di cielo coperto con temperature che dovrebbero rimanere stabili, senza variazioni significative. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma senza particolari variazioni nelle direzioni. Le precipitazioni dovrebbero rimanere assenti, con un’umidità che potrebbe subire lievi variazioni. La pressione atmosferica dovrebbe mantenersi su valori attorno ai 1012-1014hPa.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.5° perc. +22.9° Assenti 6 ONO max 6.4 Maestrale 39 % 1012 hPa 3 cielo coperto +22.3° perc. +21.6° Assenti 7.4 O max 7.1 Ponente 40 % 1012 hPa 6 nubi sparse +25.3° perc. +24.7° Assenti 6.3 O max 7.4 Ponente 32 % 1012 hPa 9 cielo coperto +31.9° perc. +30° Assenti 0.3 S max 5 Ostro 21 % 1012 hPa 12 cielo coperto +33.5° perc. +31.4° Assenti 15.9 ESE max 14 Scirocco 19 % 1011 hPa 15 cielo coperto +30.3° perc. +29° Assenti 20.4 SSE max 21.4 Scirocco 29 % 1011 hPa 18 cielo coperto +25.5° perc. +25.4° Assenti 7.9 ESE max 10.9 Scirocco 48 % 1012 hPa 21 cielo coperto +24.6° perc. +24.6° Assenti 5.5 NO max 5.9 Maestrale 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:19

