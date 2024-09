Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Venerdì 27 Settembre a Poggibonsi si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra i 18°C e i 25,5°C. La presenza di vento forte durante la notte e al mattino potrebbe influenzare la percezione della temperatura, rendendola leggermente più fresca.

Nella notte, le condizioni iniziali saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con solo il 10% di nuvole. Tuttavia, la situazione cambierà rapidamente, con l’arrivo di nubi sparse che si intensificheranno nel corso della mattina. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 25°C intorno alle 10:00, ma la nuvolosità aumenterà, portando a un cielo coperto entro le 09:00.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della pioggia leggera, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,84mm. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 22,1°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che toccherà il 95%. Il vento, che inizialmente sarà fresco, tenderà a diminuire in intensità, passando a una brezza vivace.

La sera porterà con sé un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Le precipitazioni si fermeranno, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 78%. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggibonsi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per domani e dopodomani, si dovrà prestare attenzione a possibili variazioni, poiché il clima autunnale potrebbe riservare sorprese. Gli amanti del bel tempo dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tornare a splendere solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.8° perc. +21.1° prob. 4 % 27.6 S max 50.8 Ostro 84 % 1009 hPa 4 poche nuvole +20.6° perc. +21° prob. 16 % 25.2 S max 49.5 Ostro 86 % 1008 hPa 7 nubi sparse +21.8° perc. +22.2° prob. 26 % 24.3 S max 42.8 Ostro 81 % 1009 hPa 10 cielo coperto +25° perc. +25.3° prob. 40 % 24.9 SSO max 33.6 Libeccio 67 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +23.4° perc. +23.8° 0.84 mm 20 SO max 28 Libeccio 77 % 1010 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 74 % 12.3 OSO max 30.6 Libeccio 79 % 1010 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° Assenti 4.8 SO max 5.9 Libeccio 78 % 1012 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° Assenti 11.4 O max 37.3 Ponente 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:58

