Previsioni Meteo Policoro: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

Venerdì 27 Settembre a Policoro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli. I dati meteo indicano una stabilità atmosferica che garantirà un’assenza di precipitazioni e una leggera ventilazione, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,2°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa minima, pari al 3%. La mattina si aprirà con un incremento della temperatura, che raggiungerà i 26,7°C entro le ore 09:00. La ventilazione sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra i 3 km/h e i 11,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni sud-est e ovest.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a mantenersi elevate, con un picco di 28,6°C alle ore 12:00 e 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 4%, e non si registreranno precipitazioni. La ventilazione si intensificherà leggermente, raggiungendo i 15,3 km/h alle ore 14:00. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 46% e il 55%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 22,5°C entro le ore 23:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà l’1%. La ventilazione si manterrà leggera, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e un cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questi giorni un’opportunità da non perdere.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.2° perc. +20.7° Assenti 8.1 O max 9.1 Ponente 51 % 1013 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +20.2° Assenti 5 O max 5 Ponente 50 % 1013 hPa 6 cielo sereno +21.8° perc. +21.3° Assenti 3 O max 3.5 Ponente 49 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.7° perc. +26.7° Assenti 6.4 ESE max 5.5 Scirocco 40 % 1013 hPa 12 cielo sereno +28.6° perc. +28.3° Assenti 13 SE max 10.6 Scirocco 41 % 1012 hPa 15 cielo sereno +27.3° perc. +28° Assenti 15.1 SSE max 18.9 Scirocco 55 % 1011 hPa 18 cielo sereno +24.6° perc. +24.9° Assenti 6.2 SSE max 9.6 Scirocco 66 % 1012 hPa 21 cielo sereno +23.3° perc. +23.5° Assenti 8 ONO max 8.4 Maestrale 67 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:37

