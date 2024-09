Previsioni Meteo Pontedera: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 25 Settembre, Pontedera si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da un inizio piovoso e un successivo miglioramento. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che raggiungerà il 94%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a una mattina serena e soleggiata.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 23,7°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da ovest accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 5 km/h e i 10 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 54%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni assente, permettendo così di godere di un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,3°C, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 4,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà fino al 73%. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza variazioni drastiche.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 16,2°C. Il vento si manterrà debole, con velocità intorno ai 3,3 km/h. L’umidità continuerà a salire, attestandosi attorno all’84%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, permettendo di trascorrere una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontedera indicano un Mercoledì caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattina e un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno gradevoli e una variabilità delle condizioni meteo. Sarà opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.78 mm 2.4 ENE max 3.1 Grecale 95 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.16 mm 4.4 E max 4.3 Levante 94 % 1014 hPa 7 poche nuvole +16.9° perc. +16.9° prob. 25 % 5.7 E max 6.8 Levante 87 % 1015 hPa 10 cielo sereno +22.1° perc. +22.1° prob. 40 % 1.1 N max 4.3 Tramontana 66 % 1015 hPa 13 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° prob. 12 % 11.4 O max 18.1 Ponente 52 % 1014 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 11 % 6.9 O max 9.1 Ponente 69 % 1014 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 2.6 S max 3.7 Ostro 79 % 1015 hPa 22 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° prob. 8 % 1.6 E max 3.5 Levante 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.