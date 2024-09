Previsioni Meteo Pontedera: tutti i dettagli per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pontedera per Giovedì 5 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino ci sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Est – Nord Est con raffiche fino a 9,2km/h. Le precipitazioni saranno di circa 3.9mm con un’umidità dell’aria intorno all’88% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia moderata continuerà con una copertura nuvolosa che si attenuerà intorno al 37%. Le temperature saliranno fino a +26°C, con una percezione termica costante. Il vento cambierà direzione provenendo da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 16,4km/h. Le precipitazioni si ridurranno a circa 1.01mm, con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica stabile a 1009hPa.

Durante la sera, le condizioni meteorologiche miglioreranno notevolmente con un cielo sereno e una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. L’umidità dell’aria sarà intorno all’83% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Pontedera, possiamo osservare un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un cielo sereno e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20-26°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità dell’aria sarà variabile, ma la pressione atmosferica rimarrà costante intorno ai 1010hPa. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.2° perc. +20.6° 0.15 mm 6.9 ENE max 6.9 Grecale 90 % 1010 hPa 4 pioggia moderata +19.2° perc. +19.6° 3.06 mm 6.1 E max 6.7 Levante 93 % 1009 hPa 7 pioggia moderata +20.8° perc. +21.3° 3.9 mm 5.8 ENE max 9.2 Grecale 90 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +24° perc. +24.5° 1.77 mm 3.6 OSO max 8.8 Libeccio 79 % 1010 hPa 13 pioggia moderata +26.3° perc. +26.3° 1.01 mm 12.7 OSO max 16.4 Libeccio 67 % 1009 hPa 16 nubi sparse +25.1° perc. +25.4° prob. 76 % 15.2 O max 19.3 Ponente 67 % 1009 hPa 19 cielo sereno +20.6° perc. +20.8° prob. 9 % 7.4 OSO max 8 Libeccio 83 % 1011 hPa 22 cielo sereno +19.4° perc. +19.6° prob. 6 % 1.5 SSE max 4 Scirocco 86 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.