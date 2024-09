Previsioni Meteo Romano di Lombardia: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Romano di Lombardia si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 16°C nel pomeriggio, mentre durante la notte e al mattino si registreranno valori intorno ai 13-15°C. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, prevalentemente da est, con velocità che varieranno tra 3 e 6 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con un cielo coperto e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’80%. I venti saranno leggeri, con una direzione prevalentemente da est-nord-est.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 75-77%, e i venti saranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, senza segni di schiarite. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà con sé temperature in lieve calo, attorno ai 14°C, mantenendo il cielo coperto. L’umidità rimarrà alta, e i venti continueranno a essere leggeri, senza variazioni significative rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno stabili, rendendo probabile un inizio di Ottobre caratterizzato da un clima autunnale tipico della stagione.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13° perc. +12.5° Assenti 5.8 ENE max 6.3 Grecale 79 % 1019 hPa 3 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° Assenti 4.9 NE max 5.1 Grecale 82 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.5° perc. +13° Assenti 3.6 ENE max 4.1 Grecale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° Assenti 3.5 E max 5.3 Levante 75 % 1018 hPa 12 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° Assenti 4 ESE max 5.3 Scirocco 71 % 1016 hPa 15 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 3.3 E max 5.9 Levante 74 % 1014 hPa 18 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 1 % 5.9 NE max 6.2 Grecale 77 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.5° perc. +14° Assenti 4.4 ESE max 4.5 Scirocco 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.