Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a San Giovanni Rotondo indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che oscillerà intorno ai 16,7°C. La presenza di umidità elevata, pari al 75%, contribuirà a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si registreranno nubi sparse con temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 21,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, anche se si consiglia di portare con sé un ombrello, dato che non si escludono brevi piogge.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà intensa, raggiungendo il 94%, e il vento si intensificherà, con raffiche che potranno toccare i 16,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più pesante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,8°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, intorno al 96%. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,3 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’umidità sarà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giovanni Rotondo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvolosità. Martedì e Mercoledì si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di schiarite e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 3.2 ESE max 3.6 Scirocco 76 % 1016 hPa 4 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° prob. 12 % 3.9 ESE max 4.5 Scirocco 77 % 1015 hPa 7 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 7.7 SE max 10.4 Scirocco 70 % 1015 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° prob. 3 % 9.6 SE max 10.8 Scirocco 56 % 1015 hPa 13 cielo coperto +21.6° perc. +21.2° prob. 5 % 9 SE max 11.1 Scirocco 55 % 1013 hPa 16 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° prob. 1 % 15.9 ESE max 22.6 Scirocco 66 % 1012 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° prob. 10 % 14.9 ESE max 26.8 Scirocco 81 % 1013 hPa 22 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° prob. 14 % 11.3 SE max 17.7 Scirocco 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:47

