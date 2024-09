Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a San Giovanni Rotondo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano una continua presenza di pioggia leggera, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i +11,4°C e i +15,6°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 30,2 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che si avvicineranno al 98%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 30 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, creando una sensazione di fresco.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si alzeranno lentamente fino a raggiungere i +14,5°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 60%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la possibilità di nubi sparse. Tuttavia, le previsioni del tempo indicano che la pioggia leggera non abbandonerà completamente la scena, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +15,6°C. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza.

La sera porterà nuovamente un incremento della pioggia, con temperature che scenderanno fino a +12,6°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, e il vento continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature fresche. Domani, si prevede un lieve miglioramento, ma le condizioni rimarranno variabili. Dopodomani, la situazione potrebbe stabilizzarsi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12° perc. +11.2° 0.44 mm 29 NO max 45.1 Maestrale 77 % 1009 hPa 4 cielo coperto +12° perc. +11.1° prob. 44 % 25.7 NO max 42.2 Maestrale 68 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +12.8° perc. +12.1° 0.78 mm 27.2 NO max 39.1 Maestrale 73 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +14.5° perc. +13.8° 0.52 mm 31.1 NO max 39.1 Maestrale 66 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +15.6° perc. +14.7° 0.2 mm 25.8 NO max 36.6 Maestrale 58 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +14.3° perc. +13.5° 0.16 mm 21.6 NNO max 35.1 Maestrale 64 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +13.4° perc. +12.4° 0.27 mm 18.7 NO max 38.6 Maestrale 64 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +12.6° perc. +11.8° 0.58 mm 19.3 ONO max 35.8 Maestrale 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:03

