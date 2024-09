Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso e un miglioramento nel corso delle ore. La meteo si presenterà con piogge leggere nelle prime ore della notte, seguite da un progressivo diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature. Durante la mattina, si assisterà a un alternarsi di nubi sparse e momenti di sole, mentre nel pomeriggio le piogge torneranno a farsi sentire. La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli più sereni e temperature in calo.

Nella notte, le condizioni iniziali saranno di pioggia leggera con una temperatura di +13,5°C e una copertura nuvolosa del 62%. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h da Nord Ovest, con una leggera brezza. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, mantenendo temperature stabili attorno ai 13,4°C. La probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente, fino a diventare assente.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno alle 07:00 con una temperatura che salirà fino a 16°C. Tuttavia, già dalle 10:00, si verificheranno nuove piogge leggere, con temperature che toccheranno i 19,2°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 60% e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che varieranno da 0,29 mm a 0,49 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno della pioggia, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 17,8°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 96%. Le piogge saranno leggere, con accumuli di 0,35 mm fino a 0,62 mm. La situazione rimarrà instabile fino alle 17:00, quando il cielo si presenterà coperto.

La sera porterà un miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,3°C. Le nubi sparse si ridurranno, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa, con valori attorno al 4%. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Venerdì 20 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un clima più stabile e temperature in aumento, con cieli sereni e poche probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno godere di un weekend all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.3° perc. +13.1° prob. 33 % 6.5 NNO max 8.1 Maestrale 91 % 1016 hPa 4 nubi sparse +13.4° perc. +13.2° prob. 39 % 6.2 NNO max 7.7 Maestrale 92 % 1016 hPa 7 cielo sereno +16° perc. +15.7° prob. 17 % 4.8 ONO max 4 Maestrale 79 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +18.9° perc. +18.6° 0.29 mm 5.5 N max 5.8 Tramontana 66 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +19° perc. +18.7° 0.35 mm 4.5 NNE max 5 Grecale 67 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +17.8° perc. +17.6° 0.11 mm 3.6 N max 4.9 Tramontana 74 % 1018 hPa 19 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 0.8 SO max 2.3 Libeccio 85 % 1019 hPa 22 poche nuvole +14.9° perc. +14.8° prob. 4 % 4.3 O max 4.7 Ponente 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.