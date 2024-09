Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuliano Terme di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da temperature gradevoli e una predominanza di cieli sereni e parzialmente nuvolosi. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 14,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che accompagneranno la serata.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La brezza sarà moderata, con velocità del vento che varierà tra i 5,5 km/h e i 14,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno all’80%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 22°C verso le 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da nubi sparse a una maggiore presenza di nuvole, ma senza rischio di pioggia. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 19,4 km/h. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 65%, rendendo l’aria ancora piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse che si faranno più consistenti. Il vento rimarrà leggero, con velocità che non supereranno i 8,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni e parzialmente nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe rendere l’aria più pesante, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +14.4° prob. 4 % 6.1 NE max 6.4 Grecale 81 % 1016 hPa 4 poche nuvole +15.2° perc. +14.9° prob. 8 % 5.9 NE max 6.5 Grecale 84 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.3° perc. +18.1° prob. 8 % 6.7 NE max 11.4 Grecale 75 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23.1° perc. +22.8° prob. 11 % 12.1 ENE max 21.8 Grecale 52 % 1017 hPa 13 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° prob. 11 % 14.6 E max 19.4 Levante 53 % 1017 hPa 16 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° prob. 8 % 3 ENE max 8.5 Grecale 67 % 1018 hPa 19 poche nuvole +17.4° perc. +17.2° Assenti 7.8 NE max 8.1 Grecale 79 % 1019 hPa 22 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 6.9 ENE max 7.6 Grecale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:14

