Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 40% e temperature intorno ai +13,8°C. Durante la mattina, il tempo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a +17,2°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, mantenendo temperature attorno ai 20°C. Martedì 1 Ottobre, si prevede pioggia leggera con temperature intorno ai 15°C e umidità al 80%. Mercoledì 2 Ottobre, le precipitazioni aumenteranno, con temperature di circa 16,1°C e umidità al 90%. Giovedì 3 Ottobre, la pioggia moderata continuerà, con temperature attorno ai 15,9°C.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 40%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,8°C, con una temperatura percepita di +12,9°C. La velocità del vento sarà di 7,4 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,7 km/h. L’umidità sarà al 66% e la pressione atmosferica si manterrà a 1024 hPa. Durante le ore successive, il cielo si schiarirà, passando a poche nuvole e cielo sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a +12,6°C alle 05:00.

Nella mattina, il tempo si presenterà prevalentemente sereno con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +17,2°C con una copertura nuvolosa del 12%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 6,2 km/h, e l’umidità scenderà al 56%. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, il cielo si coprirà parzialmente con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 21,2°C intorno a 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C e la velocità del vento sarà di circa 9,1 km/h. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 55%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà grigio e opaco.

Infine, nella sera, il tempo migliorerà leggermente, con il cielo che si schiarirà e si passerà a nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a +14,7°C alle 21:00, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità si attesterà attorno all’83% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Martedì 1 Ottobre

Durante la notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 20%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,8°C, con una temperatura percepita di +13,5°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h proveniente da Est-Nord Est, con umidità al 86% e pressione atmosferica a 1020 hPa. Le ore notturne si caratterizzeranno per un clima fresco e tranquillo.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera possibilità di pioggia. La velocità del vento aumenterà fino a 7,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà al 80%. Le condizioni di pioggia leggera inizieranno a manifestarsi intorno alle 10:00, con una pioggia che si intensificherà nelle ore successive.

Nel pomeriggio, si prevede una continuazione della pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,1°C, con una velocità del vento di circa 8,1 km/h. L’umidità aumenterà fino a 88%, rendendo l’atmosfera umida e fresca. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e continueranno le precipitazioni leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,4°C, con una velocità del vento che scenderà a 2,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 88%, e la pressione atmosferica scenderà a 1013 hPa.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, si prevede una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura sarà di circa +16,1°C, con una temperatura percepita di +16,1°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h proveniente da Est, con umidità al 90% e pressione atmosferica a 1012 hPa. Le condizioni di pioggia si protrarranno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la velocità del vento aumenterà leggermente fino a 6,6 km/h. L’umidità si manterrà al 92%, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia moderata si intensificheranno, con temperature che raggiungeranno i 16,6°C. La velocità del vento sarà di circa 8,1 km/h, e l’umidità si attesterà al 91%. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli significativi.

Infine, nella sera, la pioggia moderata continuerà, con temperature che scenderanno fino a 15,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 6,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 95%, e la pressione atmosferica scenderà a 1005 hPa.

Giovedì 3 Ottobre

Durante la notte di Giovedì 3 Ottobre, si prevede una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 68%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,9°C, con una temperatura percepita di +16°C. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con umidità al 94% e pressione atmosferica a 1004 hPa. Le condizioni di pioggia si protrarranno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, la pioggia moderata continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la velocità del vento aumenterà leggermente fino a 8 km/h. L’umidità si manterrà al 85%, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia moderata si intensificheranno, con temperature che raggiungeranno i 19,3°C. La velocità del vento sarà di circa 3,5 km/h, e l’umidità si attesterà al 72%. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli significativi.

Infine, nella sera, la pioggia moderata continuerà, con temperature che scenderanno fino a 15,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 5,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 95%, e la pressione atmosferica scenderà a 1005 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si caratterizzeranno per un clima variabile, con un inizio di settimana prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni di pioggia nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, mentre chi apprezza l’atmosfera umida e fresca troverà soddisfazione nelle previsioni meteo.

