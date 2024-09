Previsioni Meteo San Giuliano Terme: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuliano Terme di Giovedì 19 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia, che si protrarranno per gran parte della notte e della mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra 14°C e 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa e l’emergere di schiarite.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da pioggia moderata e forte pioggia. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento varierà tra 4 km/h e 9 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità rimarrà elevata, superando il 96%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle ore centrali della giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre la probabilità di precipitazioni si ridurrà progressivamente. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, mantenendo un’andatura costante.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento, con il passaggio da un cielo coperto a condizioni di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,8°C alle ore 14:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 75%. Le probabilità di pioggia si ridurranno ulteriormente, permettendo a qualche raggio di sole di farsi strada tra le nuvole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 15°C. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’85%. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a prevalere, con una pressione atmosferica che si attesterà attorno ai 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Terme di Giovedì 19 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio e della sera. I prossimi giorni potrebbero portare a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +14.3° perc. +14.3° 3.85 mm 8.1 NO max 13.4 Maestrale 97 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +14.4° perc. +14.5° 0.63 mm 4.9 NNE max 5.5 Grecale 96 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.51 mm 4.4 ENE max 5.7 Grecale 95 % 1014 hPa 10 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 71 % 3.7 NE max 6 Grecale 91 % 1015 hPa 13 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 29 % 6.2 NNE max 10.5 Grecale 86 % 1015 hPa 16 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 36 % 5.7 NE max 8.9 Grecale 83 % 1015 hPa 19 nubi sparse +16° perc. +15.9° prob. 4 % 7.8 NE max 9.4 Grecale 85 % 1016 hPa 22 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° Assenti 8.2 NE max 9 Grecale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:16

