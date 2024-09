Previsioni Meteo San Miniato: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 25 Settembre, San Miniato si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata con pioggia leggera e un progressivo miglioramento nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano un aumento delle temperature, che raggiungeranno valori piacevoli nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più dense verso sera.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 39%, e la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 2,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, si prevede un miglioramento significativo. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 22,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente, scendendo al 3%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da ovest a una velocità di circa 5,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 58%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,6°C, con nubi sparse che copriranno il 79% del cielo. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 12,7 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità continuerà a diminuire, attestandosi attorno al 51%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che salirà fino al 90%. Le temperature scenderanno a 17,4°C, e il vento si farà più leggero, con velocità di circa 3,7 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio soleggiato e caldo, seguito da una serata nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno prepararsi a condizioni meteorologiche più instabili.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.42 mm 1.3 E max 2.1 Levante 93 % 1014 hPa 4 poche nuvole +14° perc. +13.9° prob. 61 % 3.3 ESE max 3.8 Scirocco 93 % 1014 hPa 7 cielo sereno +16.5° perc. +16.4° prob. 22 % 4.5 E max 5.8 Levante 86 % 1015 hPa 10 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° prob. 45 % 1.9 ONO max 5.3 Maestrale 65 % 1015 hPa 13 nubi sparse +23.6° perc. +23.4° prob. 20 % 12.7 O max 19.2 Ponente 51 % 1014 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.8° prob. 16 % 8.9 O max 14.5 Ponente 65 % 1014 hPa 19 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 3.7 SSO max 4.4 Libeccio 76 % 1015 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 2 % 1.9 S max 3.7 Ostro 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:03

