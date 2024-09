Previsioni Meteo San Miniato: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a San Miniato indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in condizioni più miti nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un’escursione termica che non supererà i 17,3°C durante il giorno. La presenza di nuvole e pioggia leggera influenzerà notevolmente il comfort percepito, rendendo necessario un abbigliamento adeguato.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con temperature che scenderanno fino a +15,7°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 14,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, attorno al 7%.

Durante la mattina, il tempo si presenterà instabile, con pioggia leggera attesa tra le 02:00 e le 06:00, portando a una temperatura minima di +12,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, con valori che toccheranno i 20 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 46%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. A partire dalle 13:00, si assisterà a un passaggio da nubi sparse a cieli più sereni, con temperature che raggiungeranno un massimo di +17,3°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 19,9 km/h, mentre la probabilità di precipitazioni scenderà al 11%. L’umidità si manterrà attorno al 50%, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che si abbasseranno fino a +10,1°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’alta probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 99%. Le raffiche di vento si faranno più leggere, ma la brezza tesa continuerà a farsi sentire.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Miniato mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un atteso ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché il clima può rivelarsi imprevedibile. Si raccomanda di prestare attenzione alle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.7° perc. +14.9° prob. 7 % 3 NO max 14.9 Maestrale 62 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +13.3° perc. +12.8° 0.64 mm 10.8 NE max 21.2 Grecale 84 % 1004 hPa 6 pioggia leggera +12.3° perc. +11.8° 0.19 mm 17.2 NE max 37.1 Grecale 84 % 1006 hPa 9 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° prob. 43 % 15.5 NE max 32.7 Grecale 75 % 1008 hPa 12 cielo coperto +16.2° perc. +15.3° prob. 40 % 18 NNE max 24.4 Grecale 56 % 1009 hPa 15 nubi sparse +15.2° perc. +14.3° prob. 22 % 19.8 NE max 25.4 Grecale 56 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +11.3° perc. +10.6° 0.19 mm 11.6 ENE max 30.2 Grecale 78 % 1014 hPa 21 cielo coperto +10.9° perc. +10.2° prob. 2 % 3.1 NE max 3.8 Grecale 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:25

