Previsioni Meteo San Miniato: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a San Miniato indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Con l’arrivo della mattina, la situazione si farà più complessa, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona, portando a una temperatura massima di circa 24°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, mentre la sera presenterà condizioni più stabili, con temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, San Miniato avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 20°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 24,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, attorno al 18%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, le condizioni rimarranno simili, con una diminuzione della copertura nuvolosa e una temperatura che scenderà a 19,4°C alle 01:00.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 08:00, si prevede un incremento della copertura nuvolosa e l’inizio di piogge leggere. La temperatura salirà fino a raggiungere i 24°C intorno alle 12:00, mentre le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare fino a 1,06 mm di pioggia. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,2 km/h, con direzione sud-ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle precipitazioni, con piogge che si presenteranno più sporadiche. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 22°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà variabile. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori moderati, intorno ai 18,5 km/h.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, ci sarà un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si presenterà a tratti nuvoloso e temperature che scenderanno fino a 17,5°C. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, e il vento si attenuerà ulteriormente.

In conclusione, le previsioni meteo per San Miniato nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un weekend con condizioni più stabili e temperature in aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima più favorevole, con cieli sereni e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.4° perc. +19.6° prob. 5 % 10.4 S max 24.6 Ostro 84 % 1008 hPa 4 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° prob. 30 % 5 SSO max 17.5 Libeccio 84 % 1008 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +20.6° prob. 52 % 6.8 S max 19.3 Ostro 84 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +23° perc. +23.3° 0.66 mm 15.4 SO max 26.6 Libeccio 75 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +23.5° perc. +23.7° 0.49 mm 23.4 OSO max 34.3 Libeccio 70 % 1009 hPa 16 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° prob. 51 % 12.1 OSO max 23.3 Libeccio 67 % 1010 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 6.6 SO max 10.5 Libeccio 77 % 1011 hPa 22 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 7.5 OSO max 16.3 Libeccio 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:59

