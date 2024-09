Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Severo di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una temperatura che si manterrà su valori freschi. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il fenomeno continuerà, con una graduale attenuazione delle precipitazioni. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e poche nuvole, mentre la sera porterà nuovamente piogge leggere.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, San Severo sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 91%. La temperatura si attesterà intorno a 14,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di 14,2°C. La velocità del vento sarà di 30,5 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 48,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge leggere che continueranno fino alle 11:00. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 20,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 28%, mentre il vento manterrà una velocità di circa 24,3 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che non supereranno i 0,17 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento delle nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,3°C. La velocità del vento sarà di circa 25,2 km/h, e le precipitazioni saranno assenti. Questo trend di miglioramento continuerà fino alle 17:00, quando si registreranno piogge leggere, ma con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 35%.

La sera porterà nuovamente piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 16,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 94%, e il vento sarà più debole, con velocità di circa 9,7 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno raggiungere i 0,53 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Domenica, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.9° perc. +14.2° 0.17 mm 30.5 ONO max 48.2 Maestrale 67 % 1010 hPa 3 cielo coperto +15.2° perc. +14.4° prob. 33 % 25 NO max 41.5 Maestrale 61 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +15.7° perc. +14.9° 0.53 mm 19.7 ONO max 36 Maestrale 61 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +19.1° perc. +18.3° 0.26 mm 25.6 NNO max 33.8 Maestrale 49 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +19.3° 0.17 mm 24.3 NNO max 35.3 Maestrale 45 % 1013 hPa 15 poche nuvole +19.9° perc. +19.2° prob. 27 % 24.9 NNO max 31 Maestrale 47 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +17.9° perc. +17.2° 0.14 mm 14.7 NO max 29.7 Maestrale 57 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +16.6° perc. +15.9° 0.17 mm 12.2 O max 26.7 Ponente 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.