Previsioni Meteo Treviglio: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno a +11,4°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo circa +17°C nel tardo mattino. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale di nuvole che si manterrà attorno al 100% nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est, con velocità che varieranno tra 5 km/h e 10 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di +11,4°C e un’umidità elevata che si attesterà attorno all’84%. Le condizioni di meteo non prevederanno precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo +17°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che si aggireranno attorno al 35%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +14,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che aumenterà fino al 74%. I venti continueranno a soffiare leggeri, senza particolari raffiche. La situazione non cambierà significativamente fino alla sera, quando le temperature si attesteranno intorno a +11,9°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviglio nei prossimi giorni non mostrano segni di cambiamento significativo. Si prevede che il cielo rimarrà nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di meteo non favoriranno schiarite significative. La situazione climatica potrebbe migliorare solo nei giorni successivi, ma per ora è consigliabile prepararsi a una settimana di tempo variabile e fresco.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Treviglio

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.6° perc. +10.1° prob. 7 % 4 SO max 6.2 Libeccio 89 % 1008 hPa 5 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° prob. 7 % 3.6 O max 5 Ponente 91 % 1008 hPa 8 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 5.9 OSO max 6.6 Libeccio 73 % 1010 hPa 11 nubi sparse +16.5° perc. +15.7° prob. 1 % 7.5 SSO max 5.7 Libeccio 58 % 1010 hPa 14 cielo coperto +16.7° perc. +16° Assenti 9.8 ESE max 7.9 Scirocco 60 % 1011 hPa 17 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 6.8 E max 9.4 Levante 74 % 1013 hPa 20 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° Assenti 2.8 ENE max 3.7 Grecale 76 % 1015 hPa 23 cielo coperto +10.7° perc. +9.7° Assenti 6.6 NNO max 10.5 Maestrale 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:31

