Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Treviso si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata con nubi sparse e una progressiva intensificazione delle precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 22°C durante il giorno, con un abbassamento previsto in serata. La presenza di umidità elevata e venti leggeri contribuiranno a creare una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 74%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 21,7°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si ridurrà al 38% e il vento continuerà a soffiare leggermente da Est-Sud Est. Tuttavia, già dal pomeriggio, le previsioni del tempo annunceranno un cambiamento significativo: le nubi si intensificheranno e si verificheranno le prime piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, ma la sensazione di freschezza aumenterà a causa dell’umidità che si attesterà attorno al 60%.

Nel pomeriggio, il clima diventerà più instabile, con un aumento della copertura nuvolosa fino all’86% e la possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 20,8°C alle ore 15:00. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che potrebbero arrivare a 0,17 mm. La probabilità di pioggia aumenterà, portando a un clima più umido e fresco.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che si intensificherà fino a coprire il 100% del cielo. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C, mentre l’umidità raggiungerà il 92%. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno superare i 26 km/h. Le condizioni meteo rimarranno instabili, con piogge che continueranno a cadere durante la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso indicano un Lunedì caratterizzato da un inizio di giornata relativamente sereno, seguito da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno fresche. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.3° perc. +15° Assenti 6.3 NNE max 6.4 Grecale 81 % 1015 hPa 4 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 7.6 NE max 7.6 Grecale 84 % 1014 hPa 7 poche nuvole +17° perc. +16.7° Assenti 7.4 NE max 8.7 Grecale 76 % 1015 hPa 10 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° Assenti 8.5 E max 7.7 Levante 64 % 1015 hPa 13 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° prob. 21 % 9 SE max 9 Scirocco 60 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° prob. 55 % 7.8 SE max 11.5 Scirocco 73 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +17.9° perc. +17.9° 0.18 mm 9.4 ENE max 12.4 Grecale 83 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.58 mm 12.7 NE max 22.8 Grecale 91 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:01

