Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un aumento della presenza di nubi sparse nelle ore serali. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 20%. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 14,5 km/h, creando una leggera brezza vivace. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1020 hPa.

Durante la mattina, si prevede un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 19,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un’esperienza di sole pieno. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con intensità che raggiungerà i 20 km/h. L’umidità scenderà al 46%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di circa 19,6°C alle 13:00, mantenendo un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari a 0%. I venti si presenteranno ancora moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 62%.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C alle 21:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 54%. I venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 8,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi, che potrebbe portare a condizioni più variabili. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.2° perc. +16.7° Assenti 14.5 ONO max 20.9 Maestrale 64 % 1020 hPa 3 poche nuvole +16.2° perc. +15.7° Assenti 7.8 O max 12 Ponente 69 % 1020 hPa 6 poche nuvole +16.8° perc. +16.1° Assenti 8.9 O max 13.9 Ponente 61 % 1020 hPa 9 cielo sereno +19.5° perc. +18.8° Assenti 16 ONO max 17.9 Maestrale 47 % 1021 hPa 12 cielo sereno +19.8° perc. +19° Assenti 20 ONO max 22.8 Maestrale 45 % 1020 hPa 15 cielo sereno +18.6° perc. +18° Assenti 18.4 ONO max 23.8 Maestrale 55 % 1020 hPa 18 cielo sereno +16.5° perc. +16.1° Assenti 13 NO max 20.2 Maestrale 73 % 1020 hPa 21 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 8.9 NO max 14.1 Maestrale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.