Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani martedì 3 settembre

Le previsioni meteo a Vibo Valentia per Martedì 3 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con la possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le piogge potrebbero intensificarsi. La temperatura massima si attesterà intorno ai 26,4°C nel primo pomeriggio, mentre la minima sarà di circa 21,2°C durante la notte.

Durante la mattina, a partire dalle 6:00, ci saranno nubi sparse con una copertura del 73% e una temperatura di 23,9°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% con la comparsa di piogge leggere e una temperatura che si manterrà intorno ai 25°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95% e una temperatura di 25,3°C. Le piogge potrebbero essere presenti con una probabilità del 23% e una temperatura che si manterrà intorno ai 26°C.

Durante la sera, a partire dalle 18:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 77% e una temperatura di 22,7°C. Le piogge potrebbero persistere con una probabilità del 68% e una temperatura che scenderà gradualmente fino ai 21,2°C durante la notte.

In conclusione, Martedì 3 Settembre a Vibo Valentia sarà caratterizzato da un aumento della copertura nuvolosa e dalla presenza di piogge leggere, soprattutto nel pomeriggio e nella serata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Vibo Valentia nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.8° perc. +21.7° Assenti 4 ESE max 5.3 Scirocco 61 % 1015 hPa 3 nubi sparse +21.7° perc. +21.5° Assenti 4 ESE max 4.8 Scirocco 59 % 1015 hPa 6 nubi sparse +23.9° perc. +23.7° Assenti 2.6 E max 2.9 Levante 51 % 1015 hPa 9 cielo coperto +25.2° perc. +25.1° prob. 28 % 2.3 ONO max 3 Maestrale 51 % 1016 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +24.2° prob. 31 % 12 N max 15.5 Tramontana 62 % 1016 hPa 15 nubi sparse +25.8° perc. +25.8° prob. 16 % 9.7 ENE max 14.4 Grecale 51 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +22.7° perc. +22.8° 0.24 mm 7.8 SE max 8.7 Scirocco 68 % 1015 hPa 21 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° prob. 33 % 3.3 SE max 4.7 Scirocco 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:18

