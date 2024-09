Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Vibo Valentia per Venerdì 13 Settembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, con precipitazioni che si protrarranno fino alla mattina. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, accompagnate da un’intensa copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno attorno ai 19,6°C, con un aumento previsto nel corso della giornata. I venti, provenienti prevalentemente da ovest, si presenteranno forti, con raffiche che potranno raggiungere i 54,8 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, sebbene con intensità variabile. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,5°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà elevata. La velocità del vento si manterrà su valori significativi, con punte di 40,8 km/h. Le precipitazioni, sebbene in diminuzione, continueranno a manifestarsi, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’alternanza di nubi sparse e brevi schiarite. Le temperature raggiungeranno i 21,2°C, mentre la probabilità di pioggia diminuirà notevolmente. I venti, pur rimanendo forti, inizieranno a calare leggermente, con velocità che si attesteranno intorno ai 36,6 km/h. La situazione si stabilizzerà ulteriormente, con una diminuzione della copertura nuvolosa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 19,4°C. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, e la probabilità di pioggia scenderà al di sotto del 20%. I venti continueranno a soffiare, ma con intensità minore, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento progressivo nel corso della giornata. Le temperature si stabilizzeranno su valori miti, mentre i venti forti accompagneranno le condizioni meteo fino al pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con condizioni più stabili e temperature in aumento, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Vibo Valentia

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.7° perc. +19.8° 0.63 mm 19.3 OSO max 32.1 Libeccio 81 % 1011 hPa 3 pioggia moderata +19.6° perc. +19.8° 1.17 mm 21.2 OSO max 34.3 Libeccio 81 % 1009 hPa 6 pioggia moderata +19.7° perc. +19.8° 1.81 mm 39.3 O max 54.8 Ponente 81 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +20.5° perc. +20.4° 0.69 mm 39.4 O max 53.4 Ponente 71 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +21.2° perc. +21° 0.26 mm 41.7 O max 55.4 Ponente 65 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +20.3° perc. +19.9° 0.12 mm 36.6 O max 50.9 Ponente 61 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +18.8° prob. 20 % 32.9 O max 47.2 Ponente 57 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +19.8° perc. +19.5° 0.12 mm 38.2 O max 52.4 Ponente 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:02

