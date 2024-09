Spettacolo sulla costa ligure, tornado al largo di Varazze | VIDEO

MeteoWeb

Un tornado si è sviluppato attorno alle 10 di questa mattina nei pressi di Varazze, sulla costa della Liguria. Questo fenomeno atmosferico spettacolare ha attirato l’attenzione di molti, che hanno osservato la formazione di questo vortice d’acqua al largo del mare. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Video di Fabio Lando

