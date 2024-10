Allerta Meteo Liguria: domani scuole chiuse a Genova e in tutto il Savonese

MeteoWeb

Domani, giovedì 17 ottobre, scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse a Genova alla luce dell’allerta meteo arancione. È la decisione presa dal Centro operativo comunale (Coc) riunito oggi pomeriggio al Matitone. Scongiurato, dunque, il ripetersi delle polemiche della settimana scorsa, quando l’8 ottobre la decisione del Comune di chiudere gli istituti scolastici era stata comunicata solo alle cinque del mattino. Il dispositivo comunale di Protezione Civile non prevede la chiusura automatica delle scuole con l’allerta arancione: la decisione, dunque, spetta di volta in volta al Coc.

Domani le scuole saranno chiuse anche in tutta la provincia di Savona.

