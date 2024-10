Allerta Meteo Piemonte, Centri operativi aperti in molti comuni dell’Alessandrino

MeteoWeb

Per l’allerta meteo gialla/arancione diramata per la provincia di Alessandria, il prefetto Alessandra Vinciguerra ha disposto, dalla mezzanotte del 26 ottobre, l’attivazione dei Centri operativi misti di Protezione Civile di Alessandria, Felizzano, Alluvioni Piovera, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Tortona, Novi Ligure, Arquata Scrivia, Bosio, Ovada, Cassine, Acqui Terme.

Dalle 18:30 sono già aperti i Centri operativi comunali di Alessandria, Gavi, Sezzadio, Alluvioni Piovera, Rivalta Bormida.

Come precisa la Protezione Civile in una nota, si intende, così, monitorare gli effetti delle condizioni meteo e provvedere a tempestivi interventi di soccorso.

Sempre per le previste condizioni meteo avverse, annullati domani il mercato di piccolo antiquariato ‘Novantico’ a Novi Ligure e la cerimonia in ricordo del partigiano Sergio Devani a Tortona.

Domani ad Alessandria chiusa la Cittadella

Per le piogge e condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata di domani, in via precauzionale, rimarrà chiuso il Complesso Monumentale Cittadella di Alessandria. Lo fa sapere Palazzo Rosso su Facebook, comunicando anche che, da questa notte, ulteriori forze della Polizia locale e volontari della Protezione Civile saranno pre-allertati.

Rassegne e fiere rinviate nell’Alessandrino

L’allerta meteo arancione per la giornata di domani fa saltare diversi eventi programmati nel weekend in provincia di Alessandria. Ad essere interessate dalla nuova ondata di maltempo, infatti, la pianura, Acquese, Novese, Ovadese, Tortonese, Val Borbera e aree appenniniche, soprattutto al confine con la Liguria. Nel capoluogo spostata al 22-24 novembre ‘Alé Chocolate’, in centro, con l’annunciata partecipazione di mastri artigiani da varie zone d’Italia. Al quartiere Cristo, invece, annullato ‘Il Sabato del Villaggio’, appuntamento con bancarelle e street food.

Nel centro zona di Ovada niente tradizionale ‘Fiera di San Simone’. Nella vicina Trisobbio posticipata a domenica 3 novembre la sesta edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. A Francavilla Bisio, invece, nel Novese, ulteriormente rinviato a data da destinarsi l’evento ‘AutunnoLand’, già in programma per il 20 ottobre – in occasione della Giornata Internazionale – del Paesaggio, e poi rimandato a domenica 27.

