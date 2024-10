Allerta Meteo, situazione critica per il maltempo al Nord: Liguria e Piemonte col fiato sospeso

MeteoWeb

Ha piovuto molto più del previsto nel primo giorno del nuovo peggioramento in Italia, con accumuli pluviometrici impressionanti in Liguria: oltre 170mm di pioggia in molte località della Riviera di Ponente tra Savona e Imperia. Il maltempo ha provocato fiumi esondati, allagamenti e inondazioni. Grandi piogge anche in Piemonte con valori di 100mm giornalieri diffusi su tutto l’arco alpino centro-meridionale della Regione. In serata le piogge più forti hanno raggiunto anche la Toscana con picchi di 40mm sull’isola d’Elba.

Il maltempo si è esteso anche a Lombardia e Veneto con valori ragguardevoli, fino a 50mm nel varesotto e 30mm nel vicentino. Piogge diffuse anche in Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. La situazione meteo preoccupa in modo molto serio per le prossime ore e in modo particolare per giovedì 17 ottobre. Gli ultimi aggiornamenti hanno ulteriormente intensificato il maltempo che colpirà il Nord Italia nel pomeriggio-sera di giovedì, con valori pluviometrici di gran lunga superiori a quelli odierni: in Liguria ci attendiamo forti temporali autorigeneranti con picchi di 300mm di pioggia. Il maltempo sarà molto più intenso e diffuso di oggi a tutto il Centro/Nord, con un grande coinvolgimento anche della Toscana in modo particolare nella serata di giovedì e nella notte successiva.

In provincia di Genova, Savona e La Spezia tutte le scuole rimarranno chiuse, anche se in mattinata il maltempo non sarà serio come nel pomeriggio-sera. In ogni caso è una sacrosanta decisione di cautela, alla luce di una situazione così estrema.

Gli ultimi aggiornamenti delle mappe meteo per domani sono davvero impressionanti. Alcuni nostri approfondimenti:

Da venerdì, poi, il maltempo si estenderà a tutt’Italia. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

La preoccupazione del premier Giorgia Meloni

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da Bruxelles dove si trova per partecipare al vertice UE-Paesi del Golfo e al Consiglio europeo, segue con apprensione la grave situazione determinata dal maltempo che ha colpito la Liguria e alcune province del Nord Italia. Meloni ha sentito telefonicamente il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ai quali ha chiesto di rimanere costantemente informata.

