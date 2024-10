Alluvione in Spagna: posticipate Villarreal-Vallecano e Valencia-Real Madrid di Liga

MeteoWeb

La partita tra Valencia e Real Madrid, prevista per sabato nell’ambito della 12ª giornata della Liga, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle inondazioni che hanno colpito duramente la regione di Valencia. Lo ha annunciato la Federcalcio spagnola. Anche la partita tra Villarreal, a nord di Valencia, e Rayo Vallecano, anch’essa prevista per sabato, è stata rinviata, così come tutte le partite professionistiche nella regione, dove 140 persone sono morte in seguito alle peggiori inondazioni degli ultimi 50 anni.

“Al di là dei rinvii, il calcio spagnolo ha voluto dimostrare la sua solidarietà con le persone colpite, e in particolare con i parenti di coloro che sono morti in questo disastro naturale”, ha spiegato la Federazione calcistica spagnola (RFEF) in una nota. “Per questo motivo, tutte le partite giocate ieri nelle competizioni organizzate dalla RFEF sono state precedute da rispettosi minuti di silenzio. Questa situazione si ripeterà nel fine settimana”, si legge. Il Valencia, squadra in fondo al campionato, aveva già chiesto di rinviare a data da destinarsi la partita contro il Real Madrid, secondo in classifica.

