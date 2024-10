La cometa Tsuchinshan-ATLAS ruba la scena durante una potente eruzione solare | VIDEO

MeteoWeb

Niente rende una foto più interessante di un ospite inaspettato che appare sullo sfondo. E se l’ospite inatteso fosse una cometa? È esattamente quello che è successo a partire dal 7 ottobre alla sonda spaziale Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), sforzo congiunto dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e della NASA, che studia il Sole.

In genere, gli scienziati usano la vista dallo strumento Large Angle Spectrometric Coronagraph (LASCO) di SOHO per monitorare l’attività solare e determinare se un’espulsione di massa coronale (CME) accompagna un’eruzione solare dalle regioni attive delle macchie solari. I coronografi bloccano il disco solare estremamente luminoso dalla vista, consentendo agli scienziati di osservare meglio l’attività solare che altrimenti sarebbe nascosta dal riverbero del Sole.

Questa settimana, una linea spessa e luminosa è entrata dal lato destro delle immagini di SOHO e ha sfilato attraverso il campo visivo, muovendosi verso la parte superiore dell’inquadratura. Questo oggetto bianco è stato confermato essere la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), che sta regalando spettacolo anche sulla Terra in questi giorni.

La testa della cometa, o chioma, si estende per circa 209.000km, con la coda lunga circa 29 milioni di chilometri, motivo per cui è rimasta nella visuale di SOHO per diversi giorni. Essendo così vicina alla Terra sulla sua attuale traiettoria, la cometa Tsuchinshan-ATLAS è visibile anche per astronomi e appassionati sulla Terra e persino per gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Anche Mercurio nelle immagini di SOHO

C’è un’altra chicca nelle nuove immagini di SOHO: guardando a sinistra del disco solare, si può vedere una palla bianca brillante, che è il pianeta Mercurio. Le immagini di SOHO sono registrate in tempo reale, quindi possiamo vedere l’inizio dell’apparizione della cometa Tsuchinshan-ATLAS nella visuale di LASCO. Mentre la cometa ruba la scena come l’oggetto più luminoso in vista, si può vedere quelli che sembrano sbuffi di fumo che si staccano dal Sole. In realtà sono tempeste solari che eruttano da una macchia solare e si dirigono verso lo spazio. Una di queste era un brillamento X, il tipo più potente di eruzione solare, e la CME che lo accompagnava che è eruttata mercoledì 9 ottobre ed è stata registrata da SOHO.

I “coriandoli” bianchi che si diffondono nella visuale nel video di SOHO sono generati da particelle solari cariche che colpiscono la telecamera, creando un effetto “neve” nelle immagini.

Lo spettacolo della cometa Tsuchinshan-ATLAS

Per tutti quelli che sperano di vedere la cometa Tsuchinshan-ATLAS da terra, questo è il momento migliore, meteo permettendo e potendo contare su una vista libera dell’orizzonte occidentale.

