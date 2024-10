La Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS incanta la Calabria, “ne vedremo delle belle” | FOTO

MeteoWeb

Ieri, 12 ottobre 2024 la Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS ha raggiunto il punto più vicino alla Terra offrendo uno spettacolo raro e imperdibile per gli osservatori dell’emisfero settentrionale. Per chi desidera ammirare questo raro fenomeno celeste, la cometa si trova attualmente bassa sull’orizzonte occidentale, subito dopo il tramonto. Per localizzarla, bisogna puntare lo sguardo a Ovest circa 30 minuti dopo il tramonto e cercare tra le stelle Antares, nella costellazione dello Scorpione, e Arturo, la stella più luminosa della costellazione di Boote.

A corredo dell’articolo le immagini (gallery in alto) dell’astronomo amatoria e divulgatore scientifico Antonino Brosio, che ieri sera ha realizzato le foto dalla Villa Comunale di Rosarno (RC): “Primo giorno quasi utile per iniziare a osservare la Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS e fare un poco di riscaldamento. Inizia a essere davvero bella, e sopratutto ha una coda enorme, sicuramente nei prossimi giorni quando si staccherà maggiormente dal Sole, ne vedremo delle belle. Ben visibile al binocolo 20×80 e appena identificabile ad occhio nudo, l’ho stimata usando una stella vicina intorno a mag -1,5 o poco di più,” ha spiegato Brosio.

