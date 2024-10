Maltempo, alluvioni in Liguria e Sardegna: due dispersi. Problemi anche in Piemonte. Il punto

MeteoWeb

L’ultima ondata di maltempo, provocata da un ciclone che dall’Oceano Atlantico ha raggiunto la Penisola Iberica, ha avuto gli effetti più pesanti in Liguria e Sardegna, ma criticità si registrano anche in Piemonte. Piogge torrenziali estreme hanno colpito ampie zone della Liguria e il Sud Sardegna, provocando esondazioni, frane, allagamenti e anche due dispersi, uno per regione.

Alluvione in Sardegna

Quella tra sabato 26 e domenica 27 ottobre è stata una notte di nubifragi nel Sud Sardegna, epicentro Sulcis Iglesiente e Medio Campidano, e nell’Oristanese. In sei ore sono caduti circa 250 millimetri di pioggia, con effetti devastanti sul territorio. Centinaia le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco per strade allegate, scantinati e piani bassi delle abitazioni invase dall’acqua, soccorsi a persone rimaste isolate e automobilisti in difficoltà nelle auto trascinate dalle piene.

Proprio in una di queste circostanze, si conta purtroppo un disperso a Monte Arcosu. Si tratta di uno dei ragazzi di una comitiva di otto persone sorprese dal maltempo mentre stavano andando a cena da un amico. Il gruppo era diviso in diverse auto. Quando si è trattato di attraversare un guado, uno dei mezzi è stato trascinato fuori strada dalla corrente. Gli altri amici invece sono riusciti a raggiungere un rifugio e a chiedere aiuto. Tutti sono stati raggiunti e messi in salvo dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco ma all’appello manca uno dei ragazzi. Nelle sue ricerche sono stati impiegati gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, squadre a terra e gli esperti del Soccorso Alpino e Speleologico ma di lui ancora nessuna traccia.

Un disperso anche in Liguria

Non hanno dato risultato finora neanche le ricerche del ristoratore trascinato via dalla corrente del Rio Lissolo nel pomeriggio di sabato 26 ottobre sulle alture di Arenzano, in provincia di Genova. L’uomo era sulla strada vicino alla sua auto quando è stato travolto dall’onda di piena di un piccolo rivo gonfiato dalle piogge incessanti.

Ormai l’allerta meteo arancione è cessata in Liguria ma rimangono i tanti danni causati dall’alluvione. Particolarmente colpito il Savonese, dove l’esondazione del Bormida ha allagato l’ospedale di Cairo Montenotte, dove nel frattempo erano state portate almeno 40 persone in stato di shock soccorse dai Vigili del Fuoco. La Regione Liguria ha inviato in Val Bormida la colonna mobile della Protezione Civile. Interrotta per frana l’Autostrada A6 Torino-Savona.

Problemi anche in Piemonte

L’esondazione del Bormida ha provocato problemi anche nell’Alessandrino, dove otto famiglie sono rimaste isolate a Ponti, in località Carmenna. La salita dei livelli del Po, invece, ha costretto il comune di Torino a chiudere da oggi i Murazzi. Purtroppo in Piemonte si conta anche una vittima sulle strade in un incidente a Pinerolo causato dal maltempo. Fatale per un motociclista la perdita di controllo del suo mezzo e l’uscita di strada a causa della pioggia: l’uomo è morto sul colpo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.