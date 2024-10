Maltempo Liguria, colonna mobile della Protezione Civile in Val Bormida: soccorse 40 persone sotto shock

MeteoWeb

La colonna mobile della Protezione Civile regionale della Liguria è in arrivo in Val Bormida per garantire il supporto necessario con idrovore e mezzi ad hoc nelle zone maggiormente colpite dal maltempo, dove volontari e personale dei Dipartimento si sono attivati già dalle prime ore della mattina in supporto alla popolazione. Prima tappa a Cairo Montenotte, in particolare nella zona dell’ospedale che ha registrato allagamenti al piano sotterraneo.

Colonna mobile regionale della Protezione Civile operativa anche ad Arenzano, dove proseguono le ricerche del disperso e si fa fronte ai danni provocati dall’esondazione di rii e torrenti.

Per quanto riguarda la conta dei danni al patrimonio pubblico, il Dipartimento regionale della Protezione Civile attenderà il resoconto di questi ultimi eventi per chiudere l’analisi speditiva avviata a seguito delle allerte dell’8 e 9 ottobre e poi del 17 e 18 ottobre in modo da avere un quadro completo della situazione. Conclusa la procedura, spetterà al nuovo Presidente della Regione valutare se procedere o meno con la richiesta di Stato di emergenza al Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

A Cairo Montenotte soccorse 40 persone in stato shock

Le violenti piogge della notte, e la conseguente esondazione del Bormida, hanno causato ingenti danni anche all’ospedale di Cairo Montenotte (Savona), dove nel frattempo erano state portate almeno 40 persone in stato di shock soccorse dai Vigili del Fuoco. Ad allagarsi è stato il piano -1, dove si trovano i reparti di radiologia e laboratorio analisi. Dirigenti e personale di Asl 2 si sono subito attivati per trasferire al piano superiore le apparecchiature più importanti, come ecografi e defibrillatori, mentre una infermiera al Punto di Primo Intervento, rimasto operativo per tutta la notte, ha assistito, spiega la Asl2, circa quaranta persone, per lo più in stato di shock, salvate dai Vigili del Fuoco in diverse situazioni di pericolo. A queste persone sono stati forniti i primi soccorsi e abiti asciutti.

L’allagamento ha compromesso le valvole dell’acqua potabile, e quindi è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco anche all’interno della struttura. I VVFF hanno inviato tre squadre provenienti dalla Toscana, per un totale di 15 operatori. Grazie al loro intervento, l’erogazione dell’acqua potabile è stata ripristinata già intorno alle 4 del mattino. Le idrovore hanno anche permesso di limitare i danni alle apparecchiature che non potevano essere trasferite ai piani superiori.

Questa mattina, l’ufficio tecnico di Asl2 sta effettuando una prima valutazione dei lavori necessari per ripristinare i locali danneggiati. I volontari della Protezione Civile stanno spalando senza sosta per liberare l’edificio. Le camere mortuarie sono allagate, con quasi due metri d’acqua, e i parcheggi sotterranei in Piazza della Vittoria sono stati chiusi.

“È stata una nottata difficile – il commento del sindaco Paolo Lambertini – Non ricordiamo eventi del genere dal ’92-’94, forse questa situazione è addirittura peggiore. Tanti locali, garage, cantine, una scuola, l’ospedale, la radiologia, il laboratorio analisi e l’archivio sono sott’acqua. La conta dei danni è molto elevata: parliamo di diversi milioni di euro”.

Maltempo, dal Veneto Vigili del Fuoco in Val Bormida

Sono partiti ieri sera alle ore 23.00, con sei mezzi in direzione Savona, nove Vigili del Fuoco del modulo per il contrasto del rischio acquatico Mo.Crab provenienti dai comandi di Padova, Vicenza e Verona. Le unità, ora al lavoro in Val Bormida, sono state impegnate per prestare soccorso ad alcune persone rimaste bloccate in casa nei comuni invasi dall’acqua.

Riaperta l’Aurelia a Borghetto Vara nello Spezzino

È stata riaperta l’Aurelia nel tratto di Borghetto Vara che era stato chiuso ieri in seguito al superamento dei livelli di guardia del fiume Vara. La riapertura per il momento è limitata solo alle ore diurne, fino alle 17. Anche domani la strada sarà percorribile dalle 6:45 alle 17. Lo comunica la Regione Liguria ricordando che rimane il livello arancione di allerta per piogge e temporali nel Ponente, nel Centro e in Valle Stura e Val Bormida a cui seguirà allerta gialla fino alle 16.

La circolazione ferroviaria è tornata regolare sulle linee Savona-Torino via San Giuseppe di Cairo e Savona-Alessandria via Altare, mentre permane ancora sospesa sulla linea Savona-Alessandria via Ferrania per danni causati dal maltempo a San Giuseppe di Cairo, rende noto Trenitalia. “Prosegue l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco. I treni regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Attive corse con bus tra Savona e Mondovì”, si sottolinea.

