Maltempo, capo Protezione Civile Calabria: “situazione complessa, scesa la pioggia di mesi e mesi”

”È stata una giornata profondamente impegnativa. La situazione è complessa, in particolare a San Pietro a Maida e a Lamezia Terme, ma è stata gestita fin dalle prime ore e al momento è sotto controllo”. Lo dichiara all’Adnkronos il direttore della Protezione Civile della Regione Calabria, Domenico Costarella, dopo il violento maltempo che ha travolto la regione. ”Confermo al momento che non ci sono stati feriti o vittime, né dispersi, ma solo persone evacuate che sono state messe in sicurezza e non ci sono state segnalate altre situazioni”.

“Tuttora sono in corso allagamenti in strutture pubbliche e private sui quali stiamo intervenendo e continueremo a lavorare anche domattina a supporto dei sindaci. Dico che la situazione è complessa perché – spiega il capo della Protezione Civile regionale – parliamo di un quantitativo di pioggia di 380mm in 12 ore, pari a quello di mesi e mesi, e non è ancora finita. L’allerta gialla è prevista anche per domani nei territori interessati”.

”Pian piano sarà fatta una stima dei danni – aggiunge Costarella -, adesso quello che è importante è che nessuno si sia fatto male. La Calabria, è vero, è un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico, ma dobbiamo lavorare in prevenzione ed essere vicini ai sindaci, essere consapevoli del rischio. Tutti insieme abbiamo fatto sistema, noi della Protezione Civile, operatori e volontari, i Vigili del Fuoco, Calabria Verde e il Consorzio di Bonifica regionale. Ci siamo e non ci siamo mai fermati”.

